Meteo | le previsioni di venerdì 12 marzo e del weekend

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il prossimosarà caratterizzato da due climi diversi: sabato il sole sarà prevalente con clima mite, la domenica sarà invece ventosa e su alcune regioni anche molto instabile. Il tempo inizierà a cambiare proprio a partire dal fine settimana. Domenica farà ingresso il Maestrale, vento più freddo che causerà un generale abbassamento delle temperature. Inoltre, una perturbazione proveniente dai Balcani riuscirà a toccare anche l'Italia portando rovesci temporaleschi dapprima sul Friuli Venezia Giulia e poi su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Toscana, Lazio e, sul finire della giornata, anche in Campania e sul Gargano.Torna la neve sull’AppenninoIn questo contesto la neve tornerà a scendere sugli Appennini a quote medie e in genere sopra i 1200 metri. Sul resto d'Italia il tempo invece risulterà più soleggiato, ma il Maestrale potrà provocare delle Con questo fine ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - CasilinaNews : Previsioni meteo nelle province di #Roma e #Frosinone - La_Prealpina : ?????? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: nubi e schiarite. Venti deboli meridionali con intensità di 7 km/h. Possibi… - Roma : Mattina e pomeriggio nuvoloso con locali aperture, sera coperto con debole pioggia. Temperature attese: 10°/15°C. E… - lampedusatoday : Buona serata da #Lampedusa! In questo momento ci sono 14°C. Consulta meteo e previsioni › -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo previsioni

Cielo prevalentemente nuvoloso sulla Riviera delle Palme. Sono lemeteorologiche per la giornata di venerdì 12 marzo. Le temperature oscilleranno tra i 7 e i 16 gradi. ...PER LEDELLA CALIFORNIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Black - out per 20.000 persone e forti disagi alla viabilità L'intensità unitamente alla frequenza con la quale le scariche ...METEO - Violenti TEMPORALI con intensa attività elettrica sferzano la California, in particolare Yosemite, dove c'è stato un BLACK-OUT per 20.000 persone ...Aggiornamento delle 17:28 - Foto community per Campobasso Una fotografia della situazione su Campobasso e dintorni grazie alle immagini inviate dagli utenti.