METEO Italia. Dalla tempesta atlantica al colpo di coda dell'inverno (Di giovedì 11 marzo 2021) METEO SINO AL 17 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Le correnti atlantiche tornano a dettar legge sull'Europa Centro-Settentrionale, mentre l'Italia risente in modo prevalente dell'espansione da ovest di un campo anticiclonico. La spinta dell'anticiclone verso il Mediterraneo è proprio una conseguenza del rafforzamento del flusso zonale a livello europeo. Venti di tempesta spireranno alle medie latitudini europee. Parte del flusso oceanico si appresta a lambire l'Italia, disturbando l'anticiclone. Qualche modesto effetto, legato al flusso atlantico, si avvertirà al Nord e sul medio-alto Tirreno nella giornata di venerdì, con arrivo di qualche precipitazione. Sul resto d'Italia prevarrà la protezione dell'anticiclone, ma con rinforzo di miti correnti occidentali. Le temperature risaliranno ...

Meteo, un colpo di coda dell'inverno riporta il freddo 'Il prosieguo della settimana sarà decisamente dinamico sull'Italia, sotto il tiro di sostenuti venti atlantici, che trasporteranno due veloci perturbazioni'. E' ...quanto riguarda la situazione meteo ...

