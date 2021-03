Metalmeccanici | 2020 anno traumatico | ma c’è qualche segnale positivo

(Di giovedì 11 marzo 2021) Sono stati diffusi nella giornata di giovedì 11 marzo i risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 157ª edizione. Nel corso della dinamica della produzione industriale metalmeccanica, dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici, ha mostrato nei mesi successivi andamenti ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi di produzione si erano più che dimezzati rispetto a gennaio, nei mesi finali della produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto alla situazione pre-pandemica. In particolare, nel quarto trimestre dell’attività produttiva metalmeccanica ha registrato una crescita dell’1,2% rispetto al trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi ...

Advertising

GianfrancoGasb1 : RT @FIMCislStampa: #Metalmeccanici #Benaglia #FIM CISL : 2020 anno terribile ma l’industria metalmeccanica ha tenuto. Il Contratto una buo… - GianfrancoGasb1 : RT @dariodivico: Metalmeccanici: Benaglia (Fim Cisl) 2020 anno terribile ma il settore ha tenuto, contratto segnale positivo - Luigiannecchia2 : RT @dariodivico: Metalmeccanici: Benaglia (Fim Cisl) 2020 anno terribile ma il settore ha tenuto, contratto segnale positivo - Luigiannecchia2 : RT @FIMCislStampa: #Metalmeccanici #Benaglia #FIM CISL : 2020 anno terribile ma l’industria metalmeccanica ha tenuto. Il Contratto una buo… - RoIaccarino : RT @FIMCislStampa: #Metalmeccanici #Benaglia #FIM CISL : 2020 anno terribile ma l’industria metalmeccanica ha tenuto. Il Contratto una buo… -

Ultime Notizie dalla rete : Metalmeccanici 2020

... specialmente elettricisti e" " e aggiunge " "quelli della sicurezza escono con le ... IT, 22 marzo, "Tap, gli operai denunciano poca sicurezza. La multinazionale smentisce" Le ...In provincia di Brescia ilsi chiude con un brusco calo della produzione nei settori: rispetto al 2019, la flessione nella meccanica è pari al - 21% e nella metallurgia al - 12% . A evidenziarlo è l' ...Secondo i dati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica diffusi oggi, 11 marzo, nel corso del 2020 la dinamica della produzione industriale metalmeccanica, dopo le f ...La Danimarca ha sospeso in via precauzionale l’uso del vaccino AstraZeneca dopo aver riscontrato problemi di coagulazione in alcuni pazienti. Lo stop durerà 14 giorni e permett ...