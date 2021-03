Messico: legalizzazione della marijuana è legge (Di giovedì 11 marzo 2021) La Camera dei deputati del Messico ha approvato ieri pomeriggio, convertendolo in legge, un progetto federale per la regolamentazione della marijuana, che ne consente agli adulti il "possesso legale fino... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 11 marzo 2021) La Camera dei deputati delha approvato ieri pomeriggio, convertendolo in, un progetto federale per la regolamentazione, che ne consente agli adulti il "possesso legale fino...

