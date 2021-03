Mercato Juventus, Werner e Pulisic ai saluti: Paratici alla finestra (Di giovedì 11 marzo 2021) La Juventus potrebbe decidere di rivoluzionare l’attacco. Le probabili cessioni di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata potrebbero aprire le porte a Christian Pulisic e Werner del Chelsea. Secondo quanto riportato da Talk Show, dopo l’arrivo di Tuchel sulla panchina dei Blues, i due calciatori starebbero trovando poco spazio e la società vorrebbe cederli per finanziare l’acquisto di Haaland. Mercato Juventus: la strategia per rivoluzionare la rosa La società bianconera, così come l’Inter, valuta l’arrivo di un centravanti moderno come l’ex Lipsia ma dovrebbe prima risolvere i problemi finanziari mettendo a segno qualche cessione di prestigio. I nerazzurri, durante la scorsa stagione lo hanno trattato con insistenza per garantire un sostituto ad Antonio Conte se fosse partito Lautaro Martinez. Leggi ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 11 marzo 2021) Lapotrebbe decidere di rivoluzionare l’attacco. Le probabili cessioni di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata potrebbero aprire le porte a Christiandel Chelsea. Secondo quanto riportato da Talk Show, dopo l’arrivo di Tuchel sulla panchina dei Blues, i due calciatori starebbero trovando poco spazio e la società vorrebbe cederli per finanziare l’acquisto di Haaland.: la strategia per rivoluzionare la rosa La società bianconera, così come l’Inter, valuta l’arrivo di un centravanti moderno come l’ex Lipsia ma dovrebbe prima risolvere i problemi finanziari mettendo a segno qualche cessione di prestigio. I nerazzurri, durante la scorsa stagione lo hanno trattato con insistenza per garantire un sostituto ad Antonio Conte se fosse partito Lautaro Martinez. Leggi ...

