Mercato dell’auto in ripresa | l’Aci | Nel primo bimestre in Campania +12 | 3% rispetto al 2020 Male l’usato 

Il primo bimestre dell'anno si è chiuso con il segno positivo per il Mercato dell'auto nelle cinque province campane. Dopo il disastroso andamento dello scorso anno, le vendite del "nuovo" segnano una crescita sotto l'impulso anche degli incentivi statali. In particolare, secondo i dati di "Autotrend", il bollettino statistico dell'Aci a cadenza mensile, dall'inizio dell'anno le prime iscrizioni di auto nuove al Pubblico Registro Automobilistico (Pra) sono state 12.217 in Campania, pari ad un aumento del 12,3% rispetto al periodo gennaio-febbraio 2020. L'incremento maggiore si è registrato ad Avellino (+22,9%), quello minore a Salerno (+8,8%). A Napoli le nuove vetture iscritte per la prima volta al Pra sono state 5.761 (+11,8%). Negativo, invece, risulta l'andamento dell'usato.

