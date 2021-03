Meghan Markle salvata dal suicidio da una donna vicina a Lady Diana: ecco chi potrebbe essere (Di giovedì 11 marzo 2021) L’intervista di Meghan Markle e il Principe Harry ha fatto emergere retroscena inquietanti sulla vita di corte. Proprio la ex attrice, ha svelato di avere pensato al suicidio in più occasioni. Poi, per fortuna, una donna si è occupata del suo grave stato di depressione: ecco chi potrebbe essere. Meghan Markle salvata dal suicidio da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 11 marzo 2021) L’intervista die il Principe Harry ha fatto emergere retroscena inquietanti sulla vita di corte. Proprio la ex attrice, ha svelato di avere pensato alin più occasioni. Poi, per fortuna, unasi è occupata del suo grave stato di depressione:chidalda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

