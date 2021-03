Meghan Markle | il principe William risponde a un giornalista | «Non siamo una famiglia razzista» – Il video

(Di venerdì 12 marzo 2021) «Nonassolutamente una». Seppure di sfuggita e senza aver organizzato un incontro ufficiale con la stampa, ila unsulle accuse rivolte allaReale da parte die del fratello Harry. Colto all’uscita di un incontro in una scuola,ha negato le accuse di razzismo contro suo nipote e ha riferito che intenderà parlare con il fratello per affrontare i temi affrontati dai duchi di Sussex durante l’intervista con Oprah Winfrey.: Ansa Leggi anche: L’ombra del razzismo su Buckingham Palace, la prima reazione della Regina: «Questione preoccupante. Loro saranno sempre molto ...

Bill Emmott per 'la Stampa', principe harry, la regina elisabetta, carlo e william Se siete rimasti molto colpiti dall' intervista rilasciata dal principe britannico Harry e dalla sua moglie americana...la risposta inaspettata a: ' L'ho fatta piangere? Ecco com'è andata davvero... '. A tre giorni dalla messa in onda dell'intervista choc di Oprah Winfrey ai duchi di Sussex, arriva la replica della moglie di ...Le parole di Meghan Markle e il Principe Harry non sono state leggere e la reazione della Regina Elisabetta lascia di stucco ...L'eliminazione della Juventus dalla Champions ha scatenato l'ironia della rete. Ma non è l'unico tema all'ordine del giorno sul web: anche l'intervista shock di Meghan Markle e Harry e l'approccio di ...