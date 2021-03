Medico vaccina il figlio (che non ne aveva diritto): 'Quella dose sarebbe finita nel cestino, non volevo sprecare' (Di giovedì 11 marzo 2021) Un Medico in pensione che effettua le vaccinazioni al Mandela forum di Firenze è stato sentito dalla Asl nell'ambito dell'indagine interna avviata dall'azienda sulle presunte irregolarità nella ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021) Unin pensione che effettua lezioni al Mandela forum di Firenze è stato sentito dalla Asl nell'ambito dell'indagine interna avviata dall'azienda sulle presunte irregolarità nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Medico vaccina Medico vaccina il figlio (che non ne aveva diritto): 'Quella dose sarebbe finita nel cestino, non volevo sprecare' 'Per quanto riguarda il giorno di domenica 21 febbraio - ha dichiarato il medico - ci siamo trovati alla chiusura della sessione del mattino (non ne sarebbe seguita alcuna nel pomeriggio in quanto ...

Sileri: "Teniamo duro 4/6 settimane"/ Bassetti: "Lockdown? In Italia solo quello" ... "Già mesi fa dissi che era inaccettabile che il personale sanitario rifiutasse il vaccino non vedo come sia compatibile un medico che non si vaccina rischiando di mettere a repentaglio la vita dei ...

Medico vaccina il figlio: "Quella dose sarebbe finita nel cestino" L'Unione Sarda.it Vaccini, Pregliasco: ‘Sovranismi’ nazionali o regionali non servono L'accordo è stato firmato da Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Confapi ... fragili e a lavoratori essenziali che meritano di essere vaccinati con ...

Qui la percentuale più alta di positivi ricoverati La percentuale più alta è quella dei medici, con l’81,7%. Ieri il sindaco di Modigliana ... È necessario per ognuno di noi adottare la massima prudenza". Infine capitolo vaccini: "Ieri si è svolta la ...

