(Di giovedì 11 marzo 2021), presidente dell’Hellas Verona, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Primo argomento di discussione toccato dal presidente del club scaligero è stata la querelle suitelevisivi, e la battaglia tra Sky e Dazn. Oggi è prevista una riunione in videoconferenza tra i club di Serie A: «Cercheremo di confrontarci ed essere schietti, stavolta, per L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Maurizio Setti: «Sui diritti tv dobbiamo seguire le big»: Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Ve… - CalciohellasIt : Il patron dell'#HellasVerona, Maurizio #Setti, parla del suo ambizioso progetto anti-#COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Setti

Il presidente del Veronaha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui ha parlato della questione dei diritti tv. Ecco le sue ...Napoli -, presidente del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport : 'Io ho una mia idea: se big come Juventus, Napoli, Inter e Milan hanno scelto una strada, noi piccole medie ...Il vaccino a tutti gli abbonati gialloblù: è questo l’ambizioso (ma, almeno per il momento, irrealizzabile) progetto di Maurizio Setti per i tifosi gialloblù. Raggiunto dai colleghi di Tuttosport, ...Maurizio Setti, presidente del Verona, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Tuttosport in cui elogia De Laurentiis per la questione legata ai diritti tv e ai fondi: "De Laurentiis è il presidente ...