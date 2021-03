Maturità 2021 | vaccino agli studenti per un Esame sicuro

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 11 marzo 2021) Per gliitaliani l’di Stato si avvicina. Come l’anno scorso tanta confusione e tante indiscrezioni circa lo svolgimento e le modalità con cui far fronte al virus. L’ultima ipotesi?vaccinati per unpiùvaccinati per unasenza rischi In Italia, con il piano vaccinale che fatica ad ingranare,