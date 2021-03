Maturità 2021 | elenco indirizzi di studio con lingua straniera come disciplina oggetto dell’elaborato ALLEGATO

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 11 marzo 2021) Esami di Stato II grado: il Ministero ha diffuso agli uffici scolastici l'ordinanza n. 53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/e i relativi allegati C/1, C/2, C/3 in cui sono individuate rispettivamente per i Licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali le disciplinedell'elaborato, le tabelle dei crediti e la griglia di valutazione. Il Ministero ha altresì diffuso l'Ordinanza n. 54 Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/con i relativi allegati. L'articolo .