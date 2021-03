Matteo Salvini: “Contrario a chiusure generalizzate, intervenire in modo mirato” (Di venerdì 12 marzo 2021) Matteo Salvini è tornato a parlare su Twitter sul tema delle chiusure per prevenire il contagio da Covid, a poche ore dal vertice del Governo che dovrebbe decidere in tal senso. Il leader della Lega si dice chiaramente Contrario a “chiusure generalizzate, è chiaro che dove il rischio è elevato il diritto alla salute e alla vita prevale. Ma ci sono regioni dove la situazione è diversa, intervenire in modo mirato è un passo in avanti.” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021)è tornato a parlare su Twitter sul tema delleper prevenire il contagio da Covid, a poche ore dal vertice del Governo che dovrebbe decidere in tal senso. Il leader della Lega si dice chiaramentea “, è chiaro che dove il rischio è elevato il diritto alla salute e alla vita prevale. Ma ci sono regioni dove la situazione è diversa,inè un passo in avanti.” SportFace.

