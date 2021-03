Mattarella nomina 28 Alfieri, giovani eroi dell’era Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che nel 2020 si sono distinti “per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia”. Lo annuncia il Quirinale. Accanto ai 28 Attestati d’onore sono state assegnate anche tre targhe per azioni collettive, che traggono anch’esse ispirazione dai valori di altruismo e dal profondo senso di responsabilità, in questo periodo di emergenza sanitaria. Tra i premiati alcuni che si sono distinti per le loro azioni anche nei drammatici giorni del lockdown. I NOMI DEI NUOVI ALFIERI DELLA REPUBBLICA Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che nel 2020 si sono distinti “per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia”. Lo annuncia il Quirinale. Accanto ai 28 Attestati d’onore sono state assegnate anche tre targhe per azioni collettive, che traggono anch’esse ispirazione dai valori di altruismo e dal profondo senso di responsabilità, in questo periodo di emergenza sanitaria. Tra i premiati alcuni che si sono distinti per le loro azioni anche nei drammatici giorni del lockdown. I NOMI DEI NUOVI ALFIERI DELLA REPUBBLICA

Advertising

Mela09061860 : @myrtamerlino Chi?Mattarella?Uno di noi?Noi chi? Ha tolto il potere al popolo di decidere per sé. Ci ha affibbiato… - gjscco : RT @MotisiAntonino: Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - e: NO, ALLA NOMINA DI SENATORE A VITA DI BERLUSCONI. - Firma la peti… - MotisiAntonino : Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - e: NO, ALLA NOMINA DI SENATORE A VITA DI BERLUSCONI. - Firma la… - ZzuCicciu : RT @monellovagabon1: Un'altra figura di M. da aggiungere alla collezione, un grande.. A breve lo chiama Mattarella per una nomina a Cavali… - monellovagabon1 : Un'altra figura di M. da aggiungere alla collezione, un grande.. A breve lo chiama Mattarella per una nomina a Cav… -