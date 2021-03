Mattarella nomina 28 alfieri della Repubblica | giovani eroi dell' anno del Covid

Advertising

RaiNews : Storie di giovani che si sono distinti per impegno e coraggio nell'anno difficile della #pandemia #COVID #alfieri… - benjamn_boliche : RT @corriereveneto: #venezia Il presidente Mattarella nomina 4 giovani veneti Alfieri della Repubblica - medicojunghiano : RT @HuffPostItalia: Mattarella nomina 28 Alfieri, giovani eroi nell'anno del Covid - AnsaLiguria : Mattarella nomina 14/enne di Ceranesi Alfiere Repubblica. Diego Barbieri, esempio riscatto nonostante incidente da… - Diregiovani : Gli Attestati d'onore sono stati conferiti ai ragazzi che nel 2020 si sono distinti per coraggio e solidarietà. Ecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella nomina

Il presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito 28 attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che 'nel 2020 si sono distinti per l'impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la ...Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito 28 Attestati d'onore di Alfiere della Repubblica a giovani che nel 2020 si sono distinti per l'impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro ...Ci sono anche alcuni piccoli «orgogli» regionali fra i nuovi Alfieri della Repubblica, nominati da Mattarella. Hanno ricevuto il riconoscimento dal presidente della Repubblica tre ragazzi dell’Emilia ...Davide Siciliano è stato nominato Alfiere della Repubblica «per la generosità del suo impegno in aiuto delle persone in quarantena ...