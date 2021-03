Mattarella: minacce su web anche contro Conte e Fornero (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Non solo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fra le personalità prese di mira con minacce e insulti sul web figurano anche l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Non solo il Presidente della Repubblica Sergio. Fra le personalità prese di mira cone insulti sul web figuranol’ex premier Giuseppee l’ex ministro del Lavoro Elsa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

