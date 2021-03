«Matrimonio a prima vista 6» | perché siamo già pazzi di Francesco e Martina

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 marzo 2021) Se avete resistito alla tentazione di divorarvi le puntate in anteprima su Discovery+, è molto probabile che abbiate aspettato il 10 marzo per vedere in chiaro su RealTime la sesta edizione di Matrimonio a prima vista Italia, il format che vede tre coppie dirsi di sì sull’altare senza essersi mai conosciute prima. Chi è un affezionato spettatore del programma sa bene che negli ultimi anni l’esperimento non è andato quasi mai a buon fine: i tre «esperti» Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini non sono quasi mai riusciti, infatti, a combinare il match perfetto, lasciando che fossero gli stessi sposi a sparigliare le carte e a trovare la propria strada in autonomia (il caso più eclatante è stato, non a caso, l’amore scoppiato tra Nicole Soria e Marco Rompietti, rispettivamente appartenenti alla quarta e alla quinta edizione di Matrimonio a prima vista, conosciutisi al di fuori della giurisdizione degli esperti). Inutile dire che, proprio per questo motivo, le aspettative stavolta sono altissime, e noi che le puntate le abbiamo viste in anteprima perché non saremmo mai riusciti ad aspettare la messa in onda, possiamo confermarvelo.