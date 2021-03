Maria Elena Boschi vittima di stalking: “Sei costretta a cambiare la tua quotidianità” (Di giovedì 11 marzo 2021) Una persecuzione durata mesi e iniziata in modo apparentemente innocuo, attraverso un banale messaggio. Invece quello che sembrava un approccio cortese da una persona che non conosceva si è trasformato in un incubo, fatto di paura e preoccupazione. Perché dopo quel semplice messaggio sono arrivate le telefonate, le e-mail, i messaggi sui social. E quella orrenda sensazione di essere accerchiata, sotto controllo, senza una via di fuga. Ma la via d’uscita c’è e Maria Elena Boschi ha deciso di percorrerla e di condividere la sua esperienza pubblicamente. La capogruppo di Italia Viva alla Camera ha presentato una denuncia per stalking alla procura di Roma contro l’uomo che da settembre la perseguita e che l’ha fatta temere per la sua vita. “Ho aspettato a lungo, ma a un certo punto la situazione si è aggravata – ha ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 marzo 2021) Una persecuzione durata mesi e iniziata in modo apparentemente innocuo, attraverso un banale messaggio. Invece quello che sembrava un approccio cortese da una persona che non conosceva si è trasformato in un incubo, fatto di paura e preoccupazione. Perché dopo quel semplice messaggio sono arrivate le telefonate, le e-mail, i messaggi sui social. E quella orrenda sensazione di essere accerchiata, sotto controllo, senza una via di fuga. Ma la via d’uscita c’è eha deciso di percorrerla e di condividere la sua esperienza pubblicamente. La capogruppo di Italia Viva alla Camera ha presentato una denuncia peralla procura di Roma contro l’uomo che da settembre la perseguita e che l’ha fatta temere per la sua vita. “Ho aspettato a lungo, ma a un certo punto la situazione si è aggravata – ha ...

matteosalvinimi : Solidarietà mia e di tutta la Lega a Maria Elena Boschi, come troppe donne vittima di stalking, minacce, violenza. - TeresaBellanova : Un abbraccio forte e la solidarietà mia e di tutta @ItaliaViva a @meb, perseguitata da uno stalker. Cara Maria Elen… - meb : Grazie a tutti per la solidarietà e l’affetto. Spero che la vicenda dello stalker possa essere d’esempio per tutte… - TheDoc5stelle : RT @virginiaraggi: Esprimo solidarietà e vicinanza a Maria Elena Boschi, vittima di stalking. La violenza, sotto qualsiasi forma, deve esse… - b_elide : RT @jacopo_iacoboni: Maria Elena Boschi vittima di uno stalker, spero che tutti possano denunciare questa cosa grave e pericolosa -