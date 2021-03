Maria Elena Boschi in procura per uno stalker. Sporta denuncia (Di giovedì 11 marzo 2021) Maria Elena Boschi è vittima di uno stalker. Il capogruppo di Italia Viva alla Camera ha sporto denuncia dopo telefonate, mail e pesanti attacchi su Instagram. L’uomo non è stato ancora identificato Ci sono molto modi per fare del male ad una donna. Non c’è solo la violenza fisica ma anche quella psicologica, a volte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 11 marzo 2021)è vittima di uno. Il capogruppo di Italia Viva alla Camera ha sportodopo telefonate, mail e pesanti attacchi su Instagram. L’uomo non è stato ancora identificato Ci sono molto modi per fare del male ad una donna. Non c’è solo la violenza fisica ma anche quella psicologica, a volte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

matteosalvinimi : Solidarietà mia e di tutta la Lega a Maria Elena Boschi, come troppe donne vittima di stalking, minacce, violenza. - TeresaBellanova : Un abbraccio forte e la solidarietà mia e di tutta @ItaliaViva a @meb, perseguitata da uno stalker. Cara Maria Elen… - gennaromigliore : Massima solidarietà a Maria Elena Boschi nuovamente tormentata da uno stalker. Bene ha fatto a denunciare questa en… - DarioPanzac89 : RT @ValeriaValente_: Ci vuole sempre coraggio a denunciare il proprio stalker come ha fatto oggi @meb, ma è sicuramente la cosa giusta da f… - 1205fiorella : RT @GiorgiaMeloni: Voglio esprimere vicinanza e solidarietà a Maria Elena Boschi, tormentata da uno stalker. Anche io, come purtroppo tant… -