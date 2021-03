Maria Elena Boschi: "Il mio stalker era ovunque, è venuto anche in Toscana. Donne, denunciate sempre" (Di giovedì 11 marzo 2021) Maria Elena Boschi racconta in alcune interviste pubblicate oggi da diversi quotidiani l’esperienza con lo stalker che ha poi denunciato. “Un uomo - racconta al Messaggero - mi ha scritto di tutto per mesi ogni giorno, anche più volte, via email. Poi si è presentato fisicamente alla Camera dei Deputati e anche in Toscana”. Il messaggio alle altre Donne, riportato anche dal Corriere della Sera e da Qn, è di denunciare sempre in queste circostanze.“Per l’esperienza di ragazze che conosco e di validi servitori dello Stato che ho incontrato posso dirle che c’è grande professionalità e attenzione sia da parte delle forze dell’ordine che della magistratura per tutte le Donne, non solo per quelle più ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021)racconta in alcune interviste pubblicate oggi da diversi quotidiani l’esperienza con loche ha poi denunciato. “Un uomo - racconta al Messaggero - mi ha scritto di tutto per mesi ogni giorno,più volte, via email. Poi si è presentato fisicamente alla Camera dei Deputati ein”. Il messaggio alle altre, riportatodal Corriere della Sera e da Qn, è di denunciarein queste circostanze.“Per l’esperienza di ragazze che conosco e di validi servitori dello Stato che ho incontrato posso dirle che c’è grande professionalità e attenzione sia da parte delle forze dell’ordine che della magistratura per tutte le, non solo per quelle più ...

Advertising

matteosalvinimi : Solidarietà mia e di tutta la Lega a Maria Elena Boschi, come troppe donne vittima di stalking, minacce, violenza. - TeresaBellanova : Un abbraccio forte e la solidarietà mia e di tutta @ItaliaViva a @meb, perseguitata da uno stalker. Cara Maria Elen… - gennaromigliore : Massima solidarietà a Maria Elena Boschi nuovamente tormentata da uno stalker. Bene ha fatto a denunciare questa en… - mauroquesito63 : RT @HuffPostItalia: Maria Elena Boschi: 'Il mio stalker era ovunque, è venuto anche in Toscana. Donne, denunciate sempre' - infoitinterno : Maria Elena Boschi in procura: 'Stalker mi perseguita' -