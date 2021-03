Maria Elena Boschi: “Ho denunciato uno stalker, per mesi mi ha scritto di tutto e mi ha seguito. Non si sa mai fino a dove possono spingersi” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Ha iniziato a settembre con un messaggio cortese e, poi, è stata una escalation. Messaggi quotidiani e in molte occasioni anche vari nello stesso giorno e che mostrano uno scarso equilibrio di chi li scrive: variano molto, dalla preoccupazione ossessiva per la mia sicurezza alla pseudo attrazione fisica nei miei confronti, fino al pensiero della mia morte. Ho aspettato a lungo, ma a un certo punto la situazione si è aggravata. La molla è stata il fatto che si recasse nei luoghi che frequento a Roma e non solo a Roma. In questi casi è bene denunciare per bloccare un ulteriore peggioramento. Non si sa mai fino a che punto possano spingersi”. Così la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi, racconta in un’intervista al Corriere della Sera della denuncia per stalking che qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “Ha iniziato a settembre con un messaggio cortese e, poi, è stata una escalation. Messaggi quotidiani e in molte occasioni anche vari nello stesso giorno e che mostrano uno scarso equilibrio di chi li scrive: variano molto, dalla preoccupazione ossessiva per la mia sicurezza alla pseudo attrazione fisica nei miei confronti,al pensiero della mia morte. Ho aspettato a lungo, ma a un certo punto la situazione si è aggravata. La molla è stata il fatto che si recasse nei luoghi che frequento a Roma e non solo a Roma. In questi casi è bene denunciare per bloccare un ulteriore peggioramento. Non si sa maia che punto possano”. Così la capogruppo di Italia Viva,, racconta in un’intervista al Corriere della Sera della denuncia per stalking che qualche ...

Advertising

matteosalvinimi : Solidarietà mia e di tutta la Lega a Maria Elena Boschi, come troppe donne vittima di stalking, minacce, violenza. - TeresaBellanova : Un abbraccio forte e la solidarietà mia e di tutta @ItaliaViva a @meb, perseguitata da uno stalker. Cara Maria Elen… - gennaromigliore : Massima solidarietà a Maria Elena Boschi nuovamente tormentata da uno stalker. Bene ha fatto a denunciare questa en… - RobertoSignore7 : RT @ValeriaValente_: Ci vuole sempre coraggio a denunciare il proprio stalker come ha fatto oggi @meb, ma è sicuramente la cosa giusta da f… - pbarbero1 : RT @lucianonobili: Tutta la mia vicinanza e il mio affetto a @meb perseguitata per mesi da uno stalker. Maria Elena è una donna forte e cor… -