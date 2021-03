Maria Borrallo | la tata spagnola dei bambini reali

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maria Borrallo

Vanity Fair Italia

Uniforme beige, guanti bianchi e immancabile cappello abbinato. Lei è, la tata scelta da Kate Middleton per i suoi tre ...Da quando si è aggiunto anche Louis,avrà di certo un bel daffare. Ma siamo certi che dalla sua borsa sa tirare fuori tutto il necessario. More Mondo La regina Elisabetta torna in ...Di certo immaginavate che Kate Middleton non sia sola ad occuparsi dei suoi bambini. Ecco Maria Borrallo, la nanny spagnola dei royal babies.Uniforme beige, guanti bianchi e immancabile cappello abbinato. Lei è Maria Borrallo, la tata scelta da Kate Middleton per i suoi tre figli ...