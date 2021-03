Maradona vince contro il Fisco italiano: condono da 40 milioni di euro (Di giovedì 11 marzo 2021) L'ultimo dribblig a poco più di tre mesi dalla sua morte lo ha fatto in Cassazione. Dopo una vita da campione assoluto e amatissimo, piena anche di sregolatezza nella vita privata, ha lasciato a ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021) L'ultimo dribblig a poco più di tre mesi dalla sua morte lo ha fatto in Cassazione. Dopo una vita da campione assoluto e amatissimo, piena anche di sregolatezza nella vita privata, ha lasciato a ...

Advertising

LaStampa : Dopo 30 anni Maradona vince la lotta col fisco italiano - CorSport : #Maradona vince ancora: non aveva debiti con il fisco italiano! ?? - domenicopav : RT @lacittanews: La Cassazione ha decretato che il Pibe de Oro ha diritto al condono. Ferlaino: 'È stata una cattiveria non so di chi, o fo… - mimanda_picone : RT @mattinodipadova: La Corte di Cassazione ha pubblicato oggi il verdetto con il quale accoglie il ricorso del calciatore, che però è mort… - fseviareggio : RT @mattinodipadova: La Corte di Cassazione ha pubblicato oggi il verdetto con il quale accoglie il ricorso del calciatore, che però è mort… -