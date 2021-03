Maradona poteva beneficiare del condono: la Corte di Cassazione dà ragione al Pibe de oro nella sua battaglia con il fisco (Di giovedì 11 marzo 2021) Diego Armando Maradona aveva diritto al “condono” con il quale è stata risolta la querelle con il fisco relativa agli stipendi pagati dal Calcio Napoli ad Antonio Careca e Ricardo Alemao, gli altri due stranieri del Napoli degli Scudetti. Lo ha deciso la sezione tributaria civile della Corte di Cassazione, presieduta da Lucio Napolitano, che ha accolto i motivi principali del ricorso presentato dall’entourage del fuoriclasse argentino attraverso il suo avvocato Angelo Pisani. Si chiude così, dopo la morte del Pibe de oro, la sua battaglia pluridecennale con il fisco italiano. Secondo i giudici, Maradona aveva la possibilità di intervenire nel giudizio dinanzi alla Commissione tributaria centrale sui casi analoghi che hanno riguardato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Diego Armandoaveva diritto al “” con il quale è stata risolta la querelle con ilrelativa agli stipendi pagati dal Calcio Napoli ad Antonio Careca e Ricardo Alemao, gli altri due stranieri del Napoli degli Scudetti. Lo ha deciso la sezione tributaria civile delladi, presieduta da Lucio Napolitano, che ha accolto i motivi principali del ricorso presentato dall’entourage del fuoriclasse argentino attraverso il suo avvocato Angelo Pisani. Si chiude così, dopo la morte delde oro, la suapluridecennale con ilitaliano. Secondo i giudici,aveva la possibilità di intervenire nel giudizio dinanzi alla Commissione tributaria centrale sui casi analoghi che hanno riguardato ...

