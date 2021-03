Maradona, marcia a Buenos Aires: “Non è morto ma è stato ucciso” (FOTO) (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Giustizia per Diego”. E’ quanto chiede il popolo argentino nei confronti del suo idolo Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre scorso in circostanze ancora da chiarire. “El 10M” si è celebrato. Quasi quattro mesi dopo la scomparsa di Maradona, i tifosi del “Diez” alle 18 locali del 10 marzo, sono scesi per strada per una marcia dedicata all’ex capitano dell’Argentina e del Napoli, con l’Obelisco di Buenos Aires fissato come luogo di ritrovo. Un’iniziativa nata sui social che, secondo il quotidiano Ole’, ha riunito più di 3000 persone. Alla manifestazione hanno partecipato anche l’ex moglie del ‘Pibe de Oro’ Claudia Villafane e due delle figlie, Dalma e Giannina, oltre al figlio Dieguito Fernando. “Giustizia per Diego, non è morto ma è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Giustizia per Diego”. E’ quanto chiede il popolo argentino nei confronti del suo idolo Diego Armandoil 25 novembre scorso in circostanze ancora da chiarire. “El 10M” si è celebrato. Quasi quattro mesi dopo la scomparsa di, i tifosi del “Diez” alle 18 locali del 10 marzo, sono scesi per strada per unadedicata all’ex capitano dell’Argentina e del Napoli, con l’Obelisco difissato come luogo di ritrovo. Un’iniziativa nata sui social che, secondo il quotidiano Ole’, ha riunito più di 3000 persone. Alla manifestazione hanno partecipato anche l’ex moglie del ‘Pibe de Oro’ Claudia Villafane e due delle figlie, Dalma e Giannina, oltre al figlio Dieguito Fernando. “Giustizia per Diego, non èma è ...

