Manchester United-Milan, le formazioni ufficiali (Di giovedì 11 marzo 2021) Gara di grande fascino ad Old Trafford per il Milan, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United. Queste le formazioni ufficiali: Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Alex Telles; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Martial; Greenwood. All. Solskjaer. Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao. All. Pioli.

