Manchester United-Milan, Kjaer: “Indimenticabile” | Europa League News (Di giovedì 11 marzo 2021) Simon Kjaer, in gol stasera al 92' di Manchester United-Milan, ha espresso tutta la propria soddisfazione per la partita odierna sul suo account 'Twitter' Manchester United-Milan, Kjaer: “Indimenticabile” Europa League News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 marzo 2021) Simon, in gol stasera al 92' di, ha espresso tutta la propria soddisfazione per la partita odierna sul suo account 'Twitter': “Pianeta

Advertising

SkySport : ??? MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Diallo (50’) ? #Kjaer (90+2’) ? Europa League – andata ottavi… - OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - OptaPaolo : 18 - A 18 anni e 243 giorni, Amad Diallo è il più giovane giocatore non inglese ad aver mai segnato nelle maggiori… - FulvioCrudeli : RT @BritishFootball: Il risultato finale di Manchester United - Milan sono 22 messaggi privati di insulti e minacce e due post segnalati pe… - tuttoatalanta : Diallo da record: è il più giovane straniero in gol per il Manchester United in Europa -