Manchester United-Milan | Kjaer gonfia il petto | “Abbiamo fatto un’ottima gara Gol di Kessié? Vi dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 11 marzo 2021) Simonman of the match.VIDEOtiene testa a Diallo: l’ex Palermo gela l’Old Trafford, guarda il gol rossoneroLa partenza in sordina, la fiducia conquistata sul campo piano piano a suon di magistrali prestazioni difensive, il gol che ha dato speranza aldi Stefano Pioli. E' così, perfettamente, enucleabile il percorso del difensore ex Roma e Palermo con la maglia rossonera. Una rete decisiva quella diche ha così commentato ai microfoni di SkySport il pari ottenuto contro ilnel match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.Europa League,1-1:risponde a ...