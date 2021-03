Manchester United-Milan, incredibile errore di Maguire: palo a porta vuota (VIDEO) (Di giovedì 11 marzo 2021) Ha dell’incredibile l’errore di Harry Maguire nel primo tempo di Manchester United-Milan. Il difensore dei Red Devils fa il suo mestiere anche in attacco e da un centimetro e a porta vuota colpisce il palo graziando i rossoneri. Davvero assurdo come non sia riuscito a depositare in rete il capitano degli inglesi che potrebbe avere sulla coscienza il grave errore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Ha dell’l’di Harrynel primo tempo di. Il difensore dei Red Devils fa il suo mestiere anche in attacco e da un centimetro e acolpisce ilgraziando i rossoneri. Davvero assurdo come non sia riuscito a depositare in rete il capitano degli inglesi che potrebbe avere sulla coscienza il grave. SportFace.

