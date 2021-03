Manchester United-Milan | gol di Diallo | l’ex Atalanta colpisce appena entrato VIDEO

Advertising

OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - SergioSierra67 : Mafia inglese Manchester United rigore netto per il Milan.... Gol di Kessie regolare però vincono loro ... pazzesco… - EnzoQuareEQ7 : Bruno Fernandes, scartato da tre squadre italiane, oggi è il miglior giocatore del Manchester United, secondo club… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Segui il match in tempo reale: a Old Trafford si gioca l'andata degli ottavi di finale. I rossoneri, in formazione rimaneggiata, sfidano la formazione di ...I rossoneri saranno reduci dall'impegno in Europa League contro ile in più dovranno fare i conti con alcune assenze, su tutta quella di Ibrahimovic, mattatore del match d'andata ...55' Cartellino giallo per McTominay. 54' Angolo per il Manchester: cross in mezzo, Leao allontana di testa. 53' Il Milan prova a riorganizzare le idee dopo aver subito il ...Continua a far discutere il presunto tocco di mano di Franck Kessié nel corso di Manchester United-Milan, che ha portato all'annullamento del potenziale ...