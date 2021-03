Manchester United-Milan 1-1: orgoglio rossonero ad Old Trafford (Di giovedì 11 marzo 2021) Prova di forza per la squadra di Pioli che costringe il Manchester United a una partita di sofferenza: arriva dalla difesa la gioia finale per il Milan Al Teatro dei Sogni il Milan strappa un pareggio nei minuti di recupero dopo aver dominato i padroni di casa per ampi tratti del match: l’impresa dei rossoneri a San Siro non appare più impossibile. Inizia fortissimo la squadra ospite e al 10? minuto arriva subito il vantaggio con il solito Presidente Franck Kessie: il VAR però annulla lo splendido gol in controbalzo dell’ivoriano per fallo di mano. Parecchi dubbi sulla scelta. La predisposizione degli uomini di Pioli porta la squadra a coprire ogni zona di campo con attenzione e velocità: nella prima frazione sono tante le possibili occasioni non concretizzate. L’occasione maggiore per i Red Devils capita ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021) Prova di forza per la squadra di Pioli che costringe ila una partita di sofferenza: arriva dalla difesa la gioia finale per ilAl Teatro dei Sogni ilstrappa un pareggio nei minuti di recupero dopo aver dominato i padroni di casa per ampi tratti del match: l’impresa dei rossoneri a San Siro non appare più impossibile. Inizia fortissimo la squadra ospite e al 10? minuto arriva subito il vantaggio con il solito Presidente Franck Kessie: il VAR però annulla lo splendido gol in controbalzo dell’ivoriano per fallo di mano. Parecchi dubbi sulla scelta. La predisposizione degli uomini di Pioli porta la squadra a coprire ogni zona di campo con attenzione e velocità: nella prima frazione sono tante le possibili occasioni non concretizzate. L’occasione maggiore per i Red Devils capita ...

