Manchester United-Milan 0-0 al 45?: bel Milan, ma nessuna rete| UEL News (Di giovedì 11 marzo 2021) È terminato da poco il primo tempo di Manchester United-Milan, andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco Manchester United-Milan 0-0 al 45?: bel Milan, ma nessuna rete UEL News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 marzo 2021) È terminato da poco il primo tempo di, andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco0-0 al 45?: bel, maUELPianeta

Advertising

OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - evivanco7 : RT @Teo__Visma: Meglio, molto meglio il Milan del Manchester United. E già questo, viste le formazioni titolari, potrebbe fare notizia. Pri… - Rougenoir1978 : magari nel 2T ne prendiamo 3, ma lasciatemi dire che in questo primo tempo ABBIAMO ANNULLATO IL MANCHESTER UNITED -