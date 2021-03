Maltempo: ok Cdm a proroga di 12 mesi stato emergenza in province Sicilia (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza nel territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal mese di settembre 2019". Lo si apprende dalla nota di Palazzo Chigi diramata a seguito del Consiglio dei ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato laper 12dellodinel territorio delledi Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal mese di settembre 2019". Lo si apprende dalla nota di Palazzo Chigi diramata a seguito del Consiglio dei ministri.

Advertising

NuovoSud : Maltempo, il Cdm proroga per 12 mesi lo stato d'emergenza in Sicilia - TV7Benevento : Maltempo: ok Cdm a proroga di 12 mesi stato emergenza in province Sicilia... - ilSicilia : #Cronaca #Politica Maltempo: Cdm proroga di un anno lo stato di emergenza alle province della Sicilia… - AnsaTrentinoAA : Sci: cdm; discesa 1 Saalbach, problemi per maltempo. Posticipato l'inizio della gara |#ANSA - CatelliRossella : Sci: cdm; discesa 1 Saalbach, problemi per maltempo - Sci - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Cdm Sci: cdm; discesa 1 Saalbach, problemi per maltempo Problemi di maltempo per nebbia e neve a Saalbach - Hinterglemm. L'inizio della gara e' stato rinviato alle 11.30 e la partenza della discesa 1 di cdm uomini, recupero di Wengen, e' stata abbassata di quota.

Discesa Saalbach cancellata per nebbia/ Beffa per Dominik Paris, era al comando DISCESA SAALBACH CANCELLATA PER NEBBIA Hanno vinto la nebbia e il maltempo nella discesa di Saalbach che purtroppo è stata definitivamente cancellata dopo che soli nove atleti erano riusciti a gareggiare. Resta un grosso rammarico in ottica italiana, perché al ...

Maltempo, il Cdm proroga per 12 mesi lo stato d'emergenza in Sicilia Nuovo Sud Maltempo: ok Cdm a proroga di 12 mesi stato emergenza in province Sicilia Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza nel territorio delle province di Agrigent ...

Kriechmayr vince discesa Saalbach, Paris quarto L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Problemi diper nebbia e neve a Saalbach - Hinterglemm. L'inizio della gara e' stato rinviato alle 11.30 e la partenza della discesa 1 diuomini, recupero di Wengen, e' stata abbassata di quota.DISCESA SAALBACH CANCELLATA PER NEBBIA Hanno vinto la nebbia e ilnella discesa di Saalbach che purtroppo è stata definitivamente cancellata dopo che soli nove atleti erano riusciti a gareggiare. Resta un grosso rammarico in ottica italiana, perché al ...Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza nel territorio delle province di Agrigent ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.