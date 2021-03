Maldini: “Manchester Utd.-Milan non è una gara da Europa League. Ci servirà per crescere” (Di giovedì 11 marzo 2021) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Manchester United di Europa League. Queste le sue parole: “L’effetto di giocare partite come queste è sempre bello, non viviamo di ricordi ma quando sono così belli fa piacere. L’importanza della partita si trasmette con la storia stessa, i ragazzi pur giovani hanno ben chiaro cosa è stato il Milan in Italia e in Europa. Già San Siro, la sede e le foto che vedono fanno capire cosa significhi giocare in questo club. In serate come queste si sente di più questa responsabilità”. 10 Champions League/Coppe dei Campioni in campo: che effetto fa?“Ho parlato poco fa con Sir Alex Ferguson e innanzitutto è strano vederci in ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Paolo, direttore tecnico del, ai microfoni di Sky Sport ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro ilUnited di. Queste le sue parole: “L’effetto di giocare partite come queste è sempre bello, non viviamo di ricordi ma quando sono così belli fa piacere. L’importanza della partita si trasmette con la storia stessa, i ragazzi pur giovani hanno ben chiaro cosa è stato ilin Italia e in. Già San Siro, la sede e le foto che vedono fanno capire cosa significhi giocare in questo club. In serate come queste si sente di più questa responsabilità”. 10 Champions/Coppe dei Campioni in campo: che effetto fa?“Ho parlato poco fa con Sir Alex Ferguson e innanzitutto è strano vederci in ...

