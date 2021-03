Maldini | “Il fair play finanziario ha aumentato il divario tra i top club e chi vuole tornare competitivo”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 marzo 2021) Paolo, direttore tecnico del Milan, ha concesso un’intervista a So Foot, di cui si riporta un estratto. Non ho mai pensato che il Milan potesse scomparire. C’era forse l’idea che chi sarebbe arrivato dopo il ricambio generazionale potesse tenere in alto il, ma non funziona così. Bisogna pianificare costantemente. Con la proprietà cinese non c’è stata la stabilità necessaria. Non possiamo costruire un progetto che non abbia l’idea, per quanto piccola, di essere vincente nel breve periodo. La sfida era riguadagnare rapidamente un livello di performance in modo finanziariamente virtuoso. Il Milan non si qualifica in Champions da otto anni, ma quando questochiama… I giocatori di tutto il mondo ancora lo sognano, perché è uno dei tredi maggior successo al mondo. Chi viene qui è perché davvero ...