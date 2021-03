(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Se ci sarà un progetto condiviso come in questi undici anni, ci sarà ancora un lungo percorso insieme”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, Davide, che ieri ha lanciato il suo manifesto, sulla possibilità che Rousseau e il M5S continueranno a seguire un percorso comune. Quanto al tema dei due mandati, osserva: “Non credo sia un problema del Movimento. Anzi è un valore che lo ha sempre contraddistinto e che permette di mantenere il ricambio necessario per poter far partecipare direttamente i cittadini nelle istituzioni. E' stato un tema ribadito anche dagli iscritti agli scorsi Stati generali”. Sulla figura dell'ex premierdice: “Credo che il M5S debba continuare a essere inclusivo verso tutte le esperienze e persone di valore, eè sicuramente una di ...

Advertising

repubblica : Braccio di ferro su Rousseau: i paletti di Casaleggio al M5S. Nel decalogo torna il limite dei due mandati contro i… - Adnkronos : #M5S, #Casaleggio lancia '#ControVento': 'Partiamo da un manifesto sul metodo' - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Tensioni nel #M5s, c'è chi chiede il divorzio dall'associazione #Rousseau. L'erede del fondatore chiede che i rapporti… - giuliabottini : Casaleggio presenta il suo manifesto: 'Sì al limite dei due mandati' - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash M5S, Casaleggio “Bene Conte, mantenga partecipazione dal basso” - -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Casaleggio

'Se ci sarà un progetto condiviso come in questi undici anni, ci sarà ancora un lungo percorso insieme', spiegadei rapporti tra ile Rousseau, poi sulla questione del debito dei ...... dal figlio del fondatore e ideatore, dalla piattaforma Rousseau, dal passo politico mosso dajr lontano dalla strada tracciata da. 'Credo che ognuno veda quello che auspica. Nella ...Il manifesto “ControVento” è la svolta che Davide Casaleggio vuole dare al Movimento 5 stelle, ma che il Movimento 5 stelle non intende cogliere. Con M5S c’è un problema politico. “Credo che il Movime ...AGI - Nessun lancio di un nuovo partito - anche se non tutti la leggono così - ma al tempo stesso nessun segnale per una possibile ricucitura e anche un po' di indifferenza verso un rapporto che si co ...