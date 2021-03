Lutto nello spettacolo italiano | la sua vita dedicata alla bellezza Anche lui vittima del Covid

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il coronavirus ha fatto un’altraillustre. Riccardo Modesti, patron del concorso di“Miss Intimo”, se n’è andato nella notte tra il 10 e l’11 marzo all’età di 80 anni. Riccardo, come ricorda CanaleDieci, era noto negli ambienti mondani come ex ‘Falco della notte’, soprannome che si era guadagnato grazie ad una trasmissione di successo lanciata nel 1984. Il suo nome è associato a tantissimi eventi che amava organizzare a Roma e in provincia. Modesti ha lasciato il segno non solo con il noto concorso, mafirmando spettacoli in discoteche storiche come Gilda e Piper. Ma il suo volto era notonel mondo del cinema, per aver preso parte al film “Showbiz”, pellicola del 2015 del regista Luca Ferrari, dove interpretava la parte di sé stesso. A dare la notizia della morte di Riccardo è stata ...