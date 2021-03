“L’Unione europea è zona di libertà per le persone Lgbtiq”. Il Parlamento Ue approva, Lega e Fdi votano contro (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Parlamento europeo ha dichiara L’Unione europea una “zona di libertà Lgbtiq”, in risposta all’arretramento sui loro diritti in alcuni Paesi Ue, in particolare in Polonia e Ungheria. La risoluzione è stata adottata oggi, con 492 voti favorevoli, 141 contrari e 46 astensioni. Lega e Fratelli d’Italia hanno votato contro. Forza Italia si è astenuta, tranne un eurodeputato azzurro che ha votato contro. A favore del testo Pd, M5s e Italia Viva. Gli eurodeputati deplorano l’aumento degli attacchi discriminatori contro le persone Lgbtiq in Polonia, disapprovano anche gli arresti degli attivisti e gli attacchi e divieti alle marce del Pride. Da marzo 2019, più di 100 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Ileuropeo ha dichiarauna “di”, in risposta all’arretramento sui loro diritti in alcuni Paesi Ue, in particolare in Polonia e Ungheria. La risoluzione è stata adottata oggi, con 492 voti favorevoli, 141 contrari e 46 astensioni.e Fratelli d’Italia hanno votato. Forza Italia si è astenuta, tranne un eurodeputato azzurro che ha votato. A favore del testo Pd, M5s e Italia Viva. Gli eurodeputati deplorano l’aumento degli attacchi discriminatorilein Polonia, disno anche gli arresti degli attivisti e gli attacchi e divieti alle marce del Pride. Da marzo 2019, più di 100 ...

