Luna Rossa-New Zealand, America’s Cup 12 marzo: programma, orari, tv, streaming, repliche (Di giovedì 11 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si stanno sfidando nel match race che mette in palio la America’s Cup. La prima giornata di regate, andata in scena ieri, si è conclusa in perfetta parità: 1-1 al termine di un serratissimo botta e risposta, caratterizzato dal successo dei Kiwi in gara-1 e dall’affermazione dell’equipaggio italiano nella seconda prova. I due sodalizi hanno beneficiato di una giornata di riposo e ora sono pronti per tornare a fronteggiarsi nella baia di Auckland, la contesa per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo entra nel vivo e gli animi sono particolarmente tesi: servono sette successi per mettere le mani sulla Vecchia Brocca. Le prossime due regate sono in programma per venerdì 12 marzo (ore 04.00 italiane), vento permettendo. Le previsioni meteo della ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021)e Team Newsi stanno sfidando nel match race che mette in palio laCup. La prima giornata di regate, andata in scena ieri, si è conclusa in perfetta parità: 1-1 al termine di un serratissimo botta e risposta, caratterizzato dal successo dei Kiwi in gara-1 e dall’affermazione dell’equipaggio italiano nella seconda prova. I due sodalizi hanno beneficiato di una giornata di riposo e ora sono pronti per tornare a fronteggiarsi nella baia di Auckland, la contesa per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo entra nel vivo e gli animi sono particolarmente tesi: servono sette successi per mettere le mani sulla Vecchia Brocca. Le prossime due regate sono inper venerdì 12(ore 04.00 italiane), vento permettendo. Le previsioni meteo della ...

