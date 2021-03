L’ultima ‘Balotellata’ di Balotelli | scherzo a Diaw | auto ricoperta di figurine di Barrow FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 marzo 2021)di Mario. L’attaccante del Monza è stato protagonista di unonei confronti del compagno di squadra Davide. L’esperienza in Serie B per l’attaccante è stata fino al momento altalenante, l’ex Milan e Inter ha dovuto fare i conti anche con qualche problema fisico di troppo, l’intenzione è quella di trascinare la squadra verso obiettivi importanti. Le qualità di SuperMario non sono di certo in discussione, i suoi gol possono risultare decisivi per la promozione del Monza nel campionato di Serie A, le prossime partite saranno determinanti e l’obiettivo è chiudere la stagione nelle prime due posizioni. LodiNel frattempo Mariosi conferma sempre più scatenato anche fuori del ...