Lui è Peggio di me le anticipazioni dell’ultima puntata di giovedì 11 marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Lui è Peggio di Me con Giorgio Panariello e Marco Giallini, ultima puntata giovedì 11 marzo su Rai 3 Si conclude l’avventura di Lui è Peggio di Me lo show (o sit-show) di Rai 3 con Giorgio Panariello e Marco Giallini in prima serata alle 21:20 subito dopo Un Posto al sole, con la quarta e ultima puntata. Un programma diverso dal solito con due conduttori diversi dal solito che si divideranno la scena intersecando monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo, per oltre due ore di spettacolo ricco di sorprese. L’obiettivo è far ridere con una “sit-show” qualcosa di mai visto prima. La puntata sarà poi disponibile su Rai Play. Gli ospiti dell’11 marzo Chi ci sarà insieme a Giorgio Panariello e Marco ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 marzo 2021) Lui èdi Me con Giorgio Panariello e Marco Giallini, ultima11su Rai 3 Si conclude l’avventura di Lui èdi Me lo show (o sit-show) di Rai 3 con Giorgio Panariello e Marco Giallini in prima serata alle 21:20 subito dopo Un Posto al sole, con la quarta e ultima. Un programma diverso dal solito con due conduttori diversi dal solito che si divideranno la scena intersecando monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo, per oltre due ore di spettacolo ricco di sorprese. L’obiettivo è far ridere con una “sit-show” qualcosa di mai visto prima. Lasarà poi disponibile su Rai Play. Gli ospiti dell’11Chi ci sarà insieme a Giorgio Panariello e Marco ...

Advertising

Jetmira04150748 : RT @Almi__C: Lo avete insultato per una settimana solo perché era prima in classifica,avete inventato episodi di violenza mai avvenuti, ave… - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 11 marzo, va in onda alle 21.20 su Rai 3 il quarto ed ultimo appuntamento di “Lui è peggio di me”, con Marc… - noveprimavere : - non farlo votare, secondo voi chi è messo peggio? Lui che ha semplicemente partecipato ad una competizione o voi… - gpcep : @patrikscaria62 In molti sono convinti che sarebbe stato meglio @GiuseppeConteIT visto che in sostanza… - mb9939 : RT @Almi__C: Lo avete insultato per una settimana solo perché era prima in classifica,avete inventato episodi di violenza mai avvenuti, ave… -