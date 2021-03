Luca Argentero e Cristina Marino, le foto della figlia Nina: “Paradiso in terra” (Di giovedì 11 marzo 2021) Ennesima dichiarazione d’amore di Luca Argentero alle due donne della sua vita: Cristina Marino e la loro piccola Nina. La coppia ha condiviso alcune foto della figlia, non si vede mai il suo volto, sono molto attenti nel proteggerla. L’amore che esprimono sui loro rispettivi profili social è evidente anche solo mostrando le sue manine che giocano con i petali di una margherita, le sue scarpine morbide mentre si gode la passeggiata della mattina con la mamma. Luca Argentero e Cristina Marino sono innamorati della loro piccolina e non perdono occasione per dirlo. “M’ama ti amo” commenta la modella e attrice postando la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 marzo 2021) Ennesima dichiarazione d’amore dialle due donnesua vita:e la loro piccola. La coppia ha condiviso alcune, non si vede mai il suo volto, sono molto attenti nel proteggerla. L’amore che esprimono sui loro rispettivi profili social è evidente anche solo mostrando le sue manine che giocano con i petali di una margherita, le sue scarpine morbide mentre si gode la passeggiatamattina con la mamma.sono innamoratiloro piccolina e non perdono occasione per dirlo. “M’ama ti amo” commenta la moe attrice postando la ...

