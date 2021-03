Löw | “Momento giusto per cambiare | non mi vedevo in panchina all’Europeo casalingo del 2024”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il ct della Germania, Joachim Löw ha parlato in conferenza stampa della decisione di dire stop alla sua avventura con la Nazionale dopo la rassegna europea di questa estate: “Lo scorso anno, a prescindere dalla gara contro la Spagna, avevo già deciso di fare una riflessione sul mio futuro. Chiedermi a che punto siamo, a che punto sono e cosa voglio dal mio futuro. L’ho fatta e ho preso questa decisione perché sono convinto che sia arrivato ilper. Non miqui finodeled èche sia qualcun altro a portare la Germania a quell’evento iniziando un nuovo ciclo. La Nazionale ha bisogno di spazio, tempo e sviluppo e non può fallire solo perché un allenatore resta bloccato sulla propria sedia. ...

