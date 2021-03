Lotto di AstraZeneca bloccato, Palù (Aifa): “Se la vaccinazione continuerà? Tutto in evoluzione, ancora da accertare nesso di causalità” (Di giovedì 11 marzo 2021) “. La comunicazione è nelle mani del Ministro”, così il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, uscendo dal Mise dopo un incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti sul piano vaccinazioni, ha commentato il blocco di un Lotto del vaccino AstraZeneca. “Se la vaccinazione continuerà? È Tutto in evoluzione, bisogna ancora accertare il nesso di casualità”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “. La comunicazione è nelle mani del Ministro”, così il presidente dell’, Giorgio, uscendo dal Mise dopo un incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti sul piano vaccinazioni, ha commentato il blocco di undel vaccino. “Se la? Èin, bisognaildi casualità”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

