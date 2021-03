Lotteria scontrini, estrazioni al via: i premi, come funziona (Di giovedì 11 marzo 2021) Oggi, 11 marzo, è il giorno della prima estrazione della Lotteria degli scontrini. In palio ci sono 100mila euro, ma questo è soltanto il primo dei 10 premi con questo importo: via via la somma aumenterà. Ma come si fa a partecipare? E come funziona? Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistino pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettano poi telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice Lotteria al momento dell’acquisto. Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Oggi, 11 marzo, è il giorno della prima estrazione delladegli. In palio ci sono 100mila euro, ma questo è soltanto il primo dei 10con questo importo: via via la somma aumenterà. Masi fa a partecipare? E? Possono partecipare allatutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistino pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettano poi telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codiceal momento dell’acquisto. Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul ...

