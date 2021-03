Lotteria-Scontrini | cosa fare in caso di vittoria?

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 12 marzo 2021) La nuovaè partita ufficialmente da un mese ma non avete ancora capito quali sono le reali probabilità di successo?. Naturalmente la dea bendata non premierà tutti, ma provarci non costa nulla. Oggi 11 Marzo 2021 si è registrata la prima estrazione mensile e altre settimanali la seguiranno quindi facciamo un riepilogo su tutto