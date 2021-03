Lotteria degli scontrini, oggi la prima estrazione: come funziona e come verificare la vincita (Di giovedì 11 marzo 2021) oggi, 11 marzo, è il giorno della prima estrazione della tanto attesa Lotteria degli scontrini, il gioco a premi organizzato dall’Agenzia delle Dogane dei Monopoli che premia gli acquisti cashless con delle estrazioni settimanali, mensili e annuali. Per partecipare, occorre mostrare all’esercente in fase d’acquisto il proprio codice Lotteria ottenuto tramite la procedura presente nella pagina web della Lotteria stessa. Quali sono i premi in palio per l’estrazione di oggi? Intorno alle 10 di questa mattina verranno estratti i vincitori della prima estrazione mensile, per la quale è possibile vincere 10 premi da 100.000 euro, mentre per quelle settimanali l’appuntamento slitta a ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 marzo 2021), 11 marzo, è il giorno delladella tanto attesa, il gioco a premi organizzato dall’Agenzia delle Dogane dei Monopoli che premia gli acquisti cashless con delle estrazioni settimanali, mensili e annuali. Per partecipare, occorre mostrare all’esercente in fase d’acquisto il proprio codiceottenuto tramite la procedura presente nella pagina web dellastessa. Quali sono i premi in palio per l’di? Intorno alle 10 di questa mattina verranno estratti i vincitori dellamensile, per la quale è possibile vincere 10 premi da 100.000 euro, mentre per quelle settimanali l’appuntamento slitta a ...

