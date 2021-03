Lotteria degli scontrini | estrazione | ecco i biglietti vincenti

Advertising

Agenzia_Ansa : Dieci premi per gli acquirenti, altrettanti per gli esercenti. Un montepremi di 1,2 milioni di euro. Parte la Lotte… - LaStampa : Il flop della lotteria degli scontrini, snobbata da commercianti e clienti - MediasetTgcom24 : Lotteria degli scontrini, oggi la prima estrazione con 20 premi in palio #lotteriadegliscontrini… - Mitramacco : RT @AdmGov: ??Roma - Estratti i 10 codici vincenti del #concorso mensile N°1 - 2021 di Lotteria degli Scontrini ?? #lotteriadegliscontrini… - SbBolognese : RT @MediasetTgcom24: Lotteria degli scontrini: estratti i primi 10 vincitori #lotteriascontrini -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria degli

Lascontrini? Nei negozi, per ora, è un flop. Solo il 6% circa dei clienti, in media, chiede di partecipare: forse l'incentivo non è accattivante come si credeva. Così Confesercenti ...Il conto alla rovescia è terminato. Oggi è il giorno della prima estrazione dellascontrini . In palio ci sono 10 premi da 100mila euro per 10 acquirenti e altrettanti premi da 20mila euro per gli esercenti. Ogni biglietto virtuale ha una probabilità su 54,2 milioni ...Per l'associazione, nelle attività commerciali l'effetto lotteria si è sentito solo nella fase iniziale, per attenuarsi quasi immediatamente in ...Lotteria degli scontrini oggi 11 marzo 2021 in diretta la prima estrazione, ma sarà meglio non farsi illusioni: è più facile vincere uno degli attuali 8 posti ...