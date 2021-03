Lotteria degli scontrini, estratti i primi 10 codici vincenti da 100mila euro (Di giovedì 11 marzo 2021) Alle 13 dell’11 marzo sono stati estratti dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli i primi 10 vincitori della Lotteria degli scontrini che riceveranno un premio da 100mila euro ciascuno. Lotteria scontrini, i codici vincenti Per sapere se il proprio biglietto è stato estratto bisogna accedere al portale della Lotteria dove, al termine di ogni estrazione, si può visualizzare lo scontrino cui corrisponde il biglietto estratto per ogni premio in palio. I codici vincenti sono stati pubblicati anche sul profilo Twitter di Agenzia delle dogane e monopoli. Le informazioni disponibili sono: la data di emissione dello scontrino, il codice univoco dello scontrino ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) Alle 13 dell’11 marzo sono statidall’Agenzia delle Dogane e Monopoli i10 vincitori dellache riceveranno un premio daciascuno., iPer sapere se il proprio biglietto è stato estratto bisogna accedere al portale delladove, al termine di ogni estrazione, si può visualizzare lo scontrino cui corrisponde il biglietto estratto per ogni premio in palio. Isono stati pubblicati anche sul profilo Twitter di Agenzia delle dogane e monopoli. Le informazioni disponibili sono: la data di emissione dello scontrino, il codice univoco dello scontrino ...

