Lotta al Coronavirus, il vaccino Johnson&Johnson è stato approvato dall’Ema (Di giovedì 11 marzo 2021) Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha approvato il vaccino di Johnson&Johnson. L’Ema ha raccomandato di concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per Janssen, il vaccino di Johnson & Johnson, per gli adulti, a partire dai 18 anni. Salgano così a 4 i vaccini utilizzati contro il Coronavirus, dopo quelli di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per il farmaco (Ema) haildi Johnson&Johnson. L’Ema ha raccomandato di concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per Janssen, ildi Johnson & Johnson, per gli adulti, a partire dai 18 anni. Salgano così a 4 i vaccini utilizzati contro il, dopo quelli di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RosPalumbo71 : RT @BeppeBeppetti: La vignetta 'Un film in tre secondi' in mancanza di pellicole in uscita, si occupa ancora di attualità. In esclusiva per… - BeppeBeppetti : La vignetta 'Un film in tre secondi' in mancanza di pellicole in uscita, si occupa ancora di attualità. In esclusiv… - marco_baldini : RT @Reale_Scenari: #11marzo Niente da fare, su 'principali giornali' italiani nessuna traccia decisione WTO (commercio mondiale) su brevett… - Voto10 : La vignetta dedicata ai nuovi provvedimenti nella lotta al coronavirus - MassimoCarlotto : RT @Reale_Scenari: #11marzo Niente da fare, su 'principali giornali' italiani nessuna traccia decisione WTO (commercio mondiale) su brevett… -